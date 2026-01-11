Menu
150 mètres dans le vide : un parapentiste échappe à la mort


Rédigé le Jeudi 15 Janvier 2026 à 11:02 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Aux États-Unis, un homme de 52 ans a vécu une expérience incroyable : après avoir perdu le contrôle de son parapente à moteur, il est tombé de 150 mètres dans l’océan près de Palm Beach, en Floride… et s’en est sorti sans une égratignure.


La scène s’est déroulée sous les yeux de nombreux baigneurs. Dans une vidéo publiée par la police, on le voit perdre le contrôle, effectuer des zigzags dans les airs, puis s’écraser dans l’eau. Les témoins ont immédiatement porté secours à l’homme et à son engin pour le ramener sur le rivage.
 

Les pompiers et les sauveteurs en mer sont rapidement intervenus. « Quelques secondes après sa chute, j’ai commencé à courir et j’ai contacté mon coéquipier par radio », raconte Sara Williamson, sauveteuse. « Il était en étonnamment bonne forme, ce qui m’a stupéfié et soulagé », ajoute son collègue.
 

Selon les premières analyses, l’incident serait dû à une rafale de vent qui a replié une partie de sa voile. Le parapentiste avait décollé d’Ocean Cay Park et se dirigeait vers le sud lorsque le drame a failli se produire. Par miracle, il est ressorti indemne de cette chute vertigineuse.



Lat Soukabé Fall

