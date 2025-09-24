Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : une filature, un enfant convoyeur et une rébellion villageoise


Rédigé le Mercredi 1 Octobre 2025 à 09:40 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération de police tourne à l’émeute dans la région de Karang

Karang (Sénégal) – L’affaire a tout d’un scénario de film policier. Les éléments du commissariat spécial de Karang, en poste avancé à Djinack Bara, ont intercepté une cargaison de 150 kilogrammes de chanvre indien, dans une opération marquée par des rebondissements dignes d’un thriller.


150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : une filature, un enfant convoyeur et une rébellion villageoise

Une filature sur la piste du chanvre
Tout commence lundi dernier. Informés d’un vaste trafic entre Ka Diatta (Gambie) et Djinack Bara (Sénégal), les enquêteurs lancent une filature discrète. Après plusieurs heures d’observation, ils repèrent une charrette suspecte transportant dix sacs.
À l’ordre des policiers, le conducteur s’immobilise. À l’ouverture des colis, le verdict tombe : 150 kg de chanvre indien soigneusement dissimulés.


Un convoyeur… de 8 ans
Coup de théâtre : le charretier interpellé n’est autre qu’un mineur âgé de 8 ans. Profitant de la confusion, l’enfant réussit à s’échapper.
L’enquête permet toutefois d’identifier le propriétaire présumé de la drogue : Djibril Diamé, 33 ans, rapidement arrêté et placé en garde à vue.


La colère des villages
Mais la nouvelle de l’arrestation se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures, les populations des villages concernés – imams, notables, jeunes – se mobilisent et marchent sur le poste de police.
Ils réclament la libération immédiate du trafiquant. Devant le refus catégorique des agents, la tension monte d’un cran. Les policiers, en sous-effectif, subissent la pression d’une foule déchaînée.

Même le renfort de deux agents des Parcs nationaux ne suffit pas à rétablir l’ordre. Craignant une émeute sanglante, le commandement ordonne une manœuvre tactique.


Retraite stratégique et sécurisation du butin
Les policiers décident alors de mettre la drogue à l’abri dans un lieu secret. Les personnes interpellées sont identifiées, photographiées, puis relâchées temporairement pour éviter le drame.
Dans le plus grand secret, les 150 kg de chanvre sont acheminés par pirogue sous escorte des Parcs nationaux jusqu’au quai de Massarinko, où les attend un renfort venu de Karang.


Enquête toujours en cours
La précieuse cargaison est désormais en lieu sûr. Pendant ce temps, l’enquête suit son cours pour retrouver Djibril Diamé et ses éventuels complices.
Cette saisie spectaculaire met une fois de plus en lumière les risques énormes auxquels s’exposent les forces de l’ordre, confrontées à des trafics transfrontaliers soutenus par des réseaux puissants et parfois protégés par des communautés entières.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags