150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : une filature, un enfant convoyeur et une rébellion villageoise

Une filature sur la piste du chanvre

Tout commence lundi dernier. Informés d’un vaste trafic entre Ka Diatta (Gambie) et Djinack Bara (Sénégal), les enquêteurs lancent une filature discrète. Après plusieurs heures d’observation, ils repèrent une charrette suspecte transportant dix sacs.

À l’ordre des policiers, le conducteur s’immobilise. À l’ouverture des colis, le verdict tombe : 150 kg de chanvre indien soigneusement dissimulés.





Un convoyeur… de 8 ans

Coup de théâtre : le charretier interpellé n’est autre qu’un mineur âgé de 8 ans. Profitant de la confusion, l’enfant réussit à s’échapper.

L’enquête permet toutefois d’identifier le propriétaire présumé de la drogue : Djibril Diamé, 33 ans, rapidement arrêté et placé en garde à vue.





La colère des villages

Mais la nouvelle de l’arrestation se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures, les populations des villages concernés – imams, notables, jeunes – se mobilisent et marchent sur le poste de police.

Ils réclament la libération immédiate du trafiquant. Devant le refus catégorique des agents, la tension monte d’un cran. Les policiers, en sous-effectif, subissent la pression d’une foule déchaînée.



Même le renfort de deux agents des Parcs nationaux ne suffit pas à rétablir l’ordre. Craignant une émeute sanglante, le commandement ordonne une manœuvre tactique.





Retraite stratégique et sécurisation du butin

Les policiers décident alors de mettre la drogue à l’abri dans un lieu secret. Les personnes interpellées sont identifiées, photographiées, puis relâchées temporairement pour éviter le drame.

Dans le plus grand secret, les 150 kg de chanvre sont acheminés par pirogue sous escorte des Parcs nationaux jusqu’au quai de Massarinko, où les attend un renfort venu de Karang.





Enquête toujours en cours

La précieuse cargaison est désormais en lieu sûr. Pendant ce temps, l’enquête suit son cours pour retrouver Djibril Diamé et ses éventuels complices.

Cette saisie spectaculaire met une fois de plus en lumière les risques énormes auxquels s’exposent les forces de l’ordre, confrontées à des trafics transfrontaliers soutenus par des réseaux puissants et parfois protégés par des communautés entières.