Crise au Cyclisme Sénégalais : La Fédération Sortante Déchue, l'Espoir d'un Nouveau Départ 24/09/2025 Thiès : Le Maire Dr Babacar Diop Engage la Réhabilitation de Plus de 13 km de Routes Secondaires 24/09/2025 Daouda Ba interpelle le Maire Djité sur la gestion des travaux à Mbour 23/09/2025 COMMUNIQUÉ DE L'UNPES SUR LA SITUATION DU RESTAURANT KAWSARA DE THIÈS 16/09/2025 Thiès : Randonnée Citoyenne de l'Amicale des Anciens Élèves du Camp Faidherbe 14/09/2025
150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : une filature, un enfant convoyeur et une rébellion villageoise
Rédigé le Mercredi 1 Octobre 2025 à 09:40 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Une opération de police tourne à l’émeute dans la région de Karang
Karang (Sénégal) – L’affaire a tout d’un scénario de film policier. Les éléments du commissariat spécial de Karang, en poste avancé à Djinack Bara, ont intercepté une cargaison de 150 kilogrammes de chanvre indien, dans une opération marquée par des rebondissements dignes d’un thriller.
Une filature sur la piste du chanvre
Lat Soukabé Fall
Actualité à Thiès
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Lat Soukabé Fall - 28/09/2025 - 0 Commentaire
Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur...
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : une filature, un enfant convoyeur et une rébellion villageoise
Lat Soukabé Fall - 01/10/2025 - 0 Commentaire
Une opération de police tourne à l’émeute dans la région de Karang Karang (Sénégal) – L’affaire a tout d’un scénario de film policier. Les éléments du commissariat spécial de Karang, en poste avancé...
Fièvre de la vallée du Rift à Saint-Louis : le moustique culex au cœur de la propagation rapide
Rédaction - 01/10/2025 - 0 Commentaire
