🐕 Kolda : appel à la vaccination des chiens après 134 cas de morsures en 2025





À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre, le chef du service départemental de l’Élevage de Kolda, Dr Assane Dia, a lancé un appel aux populations pour le respect du calendrier vaccinal des chiens. Son message vise à prévenir la rage, une maladie virale grave qui attaque le système nerveux central et peut toucher aussi bien les animaux que les humains.



Entre janvier et septembre 2025, son service a recensé 134 cas de morsures de chiens dans le département, dont 80 hommes et 54 femmes. L’annonce a été faite lors d’une opération de vaccination canine organisée dans la région.



Face à ces risques, Dr Dia a insisté sur l’importance de la prévention et sur la nécessité de changer certains comportements. Il a notamment rappelé que les enfants sont particulièrement vulnérables aux morsures. Pour limiter les dangers de contamination, il recommande d’éviter tout contact avec des animaux suspects ou malades, de ne pas consommer de fruits partiellement mangés par des chauves-souris et de supprimer les dépôts sauvages d’ordures.



Enfin, il a réaffirmé que la vaccination des chiens reste la mesure la plus efficace : elle protège non seulement l’animal, mais aussi son propriétaire et l’ensemble de la communauté.

