L'Actualité au Sénégal

🏛️ Cambriolage au palais de justice de Diourbel : un ordinateur et un fluxbox dérobés


Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 15:08 | Lu 48 fois Rédigé par


Le palais de justice de Diourbel a été cambriolé durant le week-end. Un ordinateur et un fluxbox ont été volés dans le bureau du procureur général. Une enquête policière est en cours pour identifier les auteurs.


Le palais de justice de Diourbel, situé dans le centre du pays, a été la cible d’un cambriolage durant le week-end, selon une source sécuritaire contactée par l’APS ce lundi.

Des individus non identifiés se sont introduits dans les locaux et ont dérobé un ordinateur et un fluxbox appartenant au bureau du procureur général près le tribunal de grande instance de Diourbel.

Les services de police ont immédiatement ouvert une enquête afin de retrouver les responsables de ce vol, qui touche une institution judiciaire centrale de la région.




