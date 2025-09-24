🏛️ Cambriolage au palais de justice de Diourbel : un ordinateur et un fluxbox dérobés

Le palais de justice de Diourbel, situé dans le centre du pays, a été la cible d’un cambriolage durant le week-end, selon une source sécuritaire contactée par l’APS ce lundi.
Des individus non identifiés se sont introduits dans les locaux et ont dérobé un ordinateur et un fluxbox appartenant au bureau du procureur général près le tribunal de grande instance de Diourbel.
Les services de police ont immédiatement ouvert une enquête afin de retrouver les responsables de ce vol, qui touche une institution judiciaire centrale de la région.