🏛️ Cambriolage au palais de justice de Diourbel : un ordinateur et un fluxbox dérobés

Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 15:08 | Lu 48 fois Rédigé par Rédaction

Le palais de justice de Diourbel a été cambriolé durant le week-end. Un ordinateur et un fluxbox ont été volés dans le bureau du procureur général. Une enquête policière est en cours pour identifier les auteurs.