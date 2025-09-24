Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 29 Septembre 2025 à 07:59 | Lu 56 fois Rédigé par


⚖️ Keur Massar : tensions lors d’une opération de désencombrement

 

La Direction générale du cadre de vie a mené ce dimanche une opération de désencombrement à Keur Massar, visant la libération des emprises publiques. L’action s’est déroulée avec l’appui des services municipaux de Keur Massar Nord, dirigés par Adama Sarr, et de ceux du maire Bilal Diatta, sous la supervision du préfet. La gendarmerie assurait la sécurisation du terrain.

Cependant, l’initiative a rapidement rencontré une vive opposition. Un groupe de jeunes, identifiés comme des marchands ambulants, a exprimé son mécontentement face à l’opération. Une altercation s’en est suivie entre le maire Bilal Diatta et certains contestataires, ces derniers affirmant ne chercher qu’un espace pour exercer leurs activités.

La situation a fini par dégénérer avant que l’intervention des forces de gendarmerie ne ramène le calme et rétablisse l’ordre.

dakaractu




