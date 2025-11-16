‎Thies : Découverte d’un corps sans vie dans un champ à Keur Massamba Guèye

‎ ‎Une découverte macabre a plongé, ce lundi vers 7 heures, le quartier Keur Massamba Guèye, dans la commune de Fandène, dans la stupeur. Le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé dans un champ situé en bordure du quartier. ‎ ‎Selon le propriétaire du terrain, c’est en se rendant comme d’habitude à son champ qu’il a aperçu quelque chose d’anormal. ‎« Je pensais même que c’était le troupeau qui était entré dans mon champ parce que j’ai constaté que les barrières avaient été touchées. Subitement, j’ai découvert la présence d’un jeune homme allongé avec des blessures. J’ai immédiatement alerté les voisins », a témoigné le vieux cultivateur, encore sous le choc. ‎ ‎Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Fandène se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps de la victime, qui présentait plusieurs blessures, a été évacué à la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour autopsie. ‎ ‎Pour l’heure, l’identité du jeune homme reste inconnue et les circonstances exactes du drame demeurent mystérieuses. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du décès et de retrouver les éventuels auteurs de cet acte. ‎ ‎Le quartier de Keur Massamba Guèye reste plongé dans la consternation, tandis que les habitants espèrent que la lumière sera faite sur cette affaire dans les plus brefs délais.