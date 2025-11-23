|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès : Babacar Diop lance les grands travaux 23/11/2025 Thiès : Deux Nouvelles Machines d’Imagerie Médicale Modernisent l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne 23/11/2025 Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente 17/11/2025 Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025 Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État 14/11/2025
L'Actualité au Sénégal
reaction des jeunes a fahu
Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 15:39 | Lu 29 fois Rédigé par Rédaction
Actualité à Thiès
Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss
Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
La douane sénégalaise est en deuil après la mort tragique de l’Adjudant Adama Ndiaye, percuté mortellement par un camion dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane....
Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets
Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Incident nocturne à l’usine O.D.A de Porokhane : un agent blessé, enquête en cours
Rédaction - 29/11/2025 - 0 Commentaire
Un incident survenu à l’usine O.D.A de Porokhane a blessé un agent de sécurité. Les autorités ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances. L’usine O.D.A, située à Porokhane dans...
Prévisions 2026 : légère baisse attendue pour la croissance économique du Sénégal
Rédaction - 29/11/2025 - 0 Commentaire
