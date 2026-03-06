Ziguinchor sous le choc : le présumé assassin de l’apprenti « Maiga » en garde à vue

Immédiatement alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont ouvert une enquête. Selon les premières informations recueillies par les enquêteurs, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la police de Ziguinchor à titre conservatoire. L’homme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, serait le dernier à avoir été en contact avec la victime, selon le quotidien L’Observateur.





Les enquêteurs restent toutefois prudents et soulignent qu’« aucune preuve formelle ne lie encore le suspect au crime ». Des auditions sont en cours afin de confirmer ou d’infirmer les premières hypothèses sur les circonstances de ce drame. La police souhaite établir rapidement si le mobile est lié à une dispute, un vol ou un différend personnel.





Le décès d’Ousmane D., qui travaillait comme apprenti dans son propre Tangana, a plongé la communauté locale dans l’émotion. Les voisins et clients du jeune homme décrivent un jeune homme sérieux et travailleur, apprécié pour sa gentillesse et son professionnalisme. « C’était quelqu’un de très gentil, toujours souriant », confie un client habituel, encore sous le choc.





Cette affaire rappelle la nécessité d’une vigilance accrue dans les quartiers populaires où les petits commerces sont souvent des lieux de vie et de rencontres. Les autorités locales appellent au calme et à la coopération des témoins pour faire avancer l’enquête.





Pour l’heure, la police continue de recueillir des témoignages et d’analyser les indices afin d’établir clairement les circonstances de ce meurtre qui a secoué Ziguinchor.

