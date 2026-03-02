Kaffrine : un homme de 60 ans interpellé avec un kilogramme de drogue

Selon des sources sécuritaires, le nommé M. T. D. a été arrêté aux environs de 23 heures alors qu’il était en possession de trois cornets et de deux joints de chanvre indien. Soupçonné de se livrer à des activités liées à la drogue, il a immédiatement été conduit par les enquêteurs pour les besoins de l’enquête.



Les policiers ont ensuite procédé à une perquisition de son domicile. Cette opération a permis de mettre la main sur une quantité beaucoup plus importante de drogue : environ un kilogramme de chanvre indien, soigneusement dissimulé dans un sac. D’autres pièces à conviction ont également été saisies par les enquêteurs.



Placée en garde à vue au commissariat central de Kaffrine, la personne interpellée devra répondre des faits de détention et trafic présumé de stupéfiants.



Selon les informations recueillies, le sexagénaire devrait être déféré au parquet ce vendredi, à l’issue de sa garde à vue.

