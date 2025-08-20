Ziguinchor : le bateau Aline Sitoé Diatta reprend ses rotations avec 417 passagers et 75 tonnes de fret





Le bateau Aline Sitoé Diatta a repris ses rotations sur la ligne Dakar-Ziguinchor après un mois de suspension pour révision. Ce mercredi, le navire a accosté au port de Ziguinchor vers 11 heures, transportant 417 passagers et plus de 75 tonnes de marchandises, a annoncé la cheffe de la gare maritime, Mariéme Diao Diouf.



Selon le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), cette pause technique avait été consacrée aux travaux de carénage du navire.



« Le bateau Aline Sitoé Diatta joue un rôle important dans l’activité économique du pays. Il a un impact très positif et le retour s’est bien passé », a déclaré Mme Diouf à la presse.



Les passagers qui ont voyagé de Dakar à Ziguinchor dans la nuit de mardi à mercredi se sont également réjouis de retrouver les services de ce ferry qui assure la continuité du transport maritime entre les deux villes.



