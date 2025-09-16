Ziguinchor frappée par un vent violent : des dégâts matériels importants, mais pas de victimes

L’épisode le plus marquant de cette tempête nocturne s’est produit lorsqu’une toiture d’immeuble a été arrachée par le vent et projetée sur la Maison de la Paix, une structure communautaire très fréquentée dans le quartier. Les débris ont causé d’importants dégâts matériels, endommageant les installations et certaines salles de cette maison communautaire. Les habitants et les responsables de la structure ont toutefois confirmé qu’aucune personne n’avait été blessée.



« Nous avons eu peur pour nos vies », raconte un témoin, sous couvert d’anonymat. « Les rafales étaient si fortes qu’on aurait dit que les toits allaient s’envoler partout dans le quartier. Heureusement, personne n’a été touché. »



Le coordonnateur de la Maison de la Paix, présent sur les lieux après l’incident, a exprimé sa profonde inquiétude face à l’ampleur des dégâts. Selon lui, la priorité est désormais de sécuriser le bâtiment et de mobiliser les ressources nécessaires pour sa réhabilitation. Des équipes techniques locales ont été dépêchées pour évaluer l’étendue des dommages et proposer des mesures d’urgence afin d’assurer la sécurité des habitants.



Les autorités locales, conscientes de la vulnérabilité de certaines structures face aux intempéries, ont lancé un appel à la solidarité pour soutenir la reconstruction de la Maison de la Paix. Elles ont également rappelé l’importance pour les habitants de prendre des mesures préventives lors de conditions météorologiques extrêmes.



Cet épisode rappelle les risques liés aux vents violents dans la région et la nécessité d’une vigilance accrue, surtout pendant la période de transition entre la saison sèche et la saison des pluies. La population est invitée à signaler tout danger ou dommage causé par ces phénomènes pour permettre une intervention rapide des autorités.

