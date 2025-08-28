Menu
Ziguinchor : décès d’un talibé de 13 ans après une chute dans un puits


Samedi 6 Septembre 2025


À Ziguinchor, un talibé de 13 ans est décédé après une chute dans un puits. Le corps a été repêché par les pompiers et une enquête est ouverte.


Un drame s’est produit samedi à Ziguinchor, dans le quartier de Castor, où un talibé de 13 ans a perdu la vie après une chute dans le puits d’une maison.

Selon les informations recueillies, l’accident est survenu vers midi. L’enfant, élève dans un daara dirigé par l’imam Ibrahima Camara, a glissé dans le puits situé à l’intérieur de la concession.

Les sapeurs-pompiers, appuyés par la police, sont intervenus pour repêcher le corps, ensuite transporté à l’hôpital régional de Ziguinchor.

La disparition du jeune apprenant du Coran a provoqué une vive émotion dans son école coranique. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances exactes de ce drame.

🔹aps




