L'Actualité au Sénégal

Ziguinchor : Un jeune homme de 22 ans inculpé pour homicide involontaire après la mort de son ami


Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 10:30 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Abdoulaye Diagne Mbodj, âgé de 22 ans, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à Ziguinchor pour homicide involontaire. Cette décision judiciaire marque un nouveau tournant dans l’affaire liée au décès tragique de Mouhamed Ndiaye.


Le prévenu aurait inventé une agression pour dissimuler l’absence de papiers de la moto

Déféré par la brigade territoriale de Ziguinchor, le jeune homme a passé sa première nuit en détention. Lors de sa première audition, Mbodj avait affirmé aux enquêteurs que lui et la victime, conducteur de la moto au moment des faits, avaient été attaqués par trois individus non identifiés. Il soutenait alors que Mouhamed Ndiaye avait perdu le contrôle de l’engin après avoir été touché par un coup de bâton.

Cependant, de nouveaux éléments recueillis par les enquêteurs ont conduit à son interpellation et à un changement radical de version. Face aux preuves, Abdoulaye Diagne Mbodj est finalement passé aux aveux. Il a reconnu avoir inventé l’agression, par crainte d’assumer que la moto ne disposait d’aucun papier administratif.

Son procès est programmé pour jeudi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Ziguinchor, indiquent les mêmes sources.



Lat Soukabé Fall

