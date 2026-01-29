Thiès : Le Collectif de Mbour 4 interpelle le President Diomaye Faye

La rencontre a été marquée par la présence du ministre Moussa Balla Fofana, récemment en visite dans le quartier. Les populations ont salué son travail, estimant que cette visite a permis de mettre en lumière la réalité des litiges fonciers à Mbour 4 et de raviver l’espoir d’une issue favorable.



Bien que l’honorable Amadou Mbaye Dia n’ait pas pu être présent, le collectif a rappelé son rôle et son engagement à porter le problème des litiges fonciers de Mbour 4 à l’Assemblée nationale, afin qu’il soit examiné au plus haut niveau institutionnel.



« Nous saluons le travail du ministre, mais nous attendons que notre député défende notre dossier à l’Assemblée nationale. Près de 1 000 habitants vivent sur des terrains en litige et ne peuvent même pas accéder librement à leurs parcelles », a déclaré un membre du collectif.



Au centre des débats, l’obtention des papiers administratifs et fonciers, ainsi que l’accès effectif aux terrains, restent les priorités absolues. Les habitants demandent :



la régularisation des occupants de bonne foi ;

la délivrance de documents officiels reconnus par l’État ;

la garantie d’un accès sécurisé à leurs parcelles ;

la poursuite du travail engagé par le ministre et un suivi parlementaire du dossier.

À l’issue de l’assemblée, le Collectif de Mbour 4 a décidé d’aviser le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin que des mesures concrètes soient prises pour résoudre ces litiges fonciers et problèmes d’accès aux terrains.



La population reste déterminée et unie, soulignant que la régularisation des papiers et l’accès aux terrains pour près de 1 000 habitants ne sont plus une faveur, mais un droit fondamental, condition essentielle à la paix sociale et à la stabilité du quartier.

