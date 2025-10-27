Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Yeumbeul : un jeune tué à coups de machette par son ami après une simple dispute


Rédigé le Lundi 27 Octobre 2025 à 16:58 | Lu 73 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame d’une rare violence s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Yeumbeul. A., un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années, a été tué par son ami à la suite d’une dispute banale qui a dégénéré.


Yeumbeul : un jeune tué à coups de machette par son ami après une simple dispute

Selon les temoins, tout aurait commencé par une simple plaisanterie qui a mal tourné. Le ton est vite monté entre eux, sous les yeux impuissants de quelques voisins.

Soudain, l’un d’eux, pris d’une colère incontrôlable, a sorti un couteau et asséné plusieurs coups à A., le touchant grièvement.

 La victime s’est effondrée sur le sol, dans une mare de sang. Malgré l’intervention rapide des habitants, A. a succombé à ses blessures peu après son évacuation au centre de santé de Pikine.

Le meurtrier, sous le choc, s'est rendu à la gendarmerie de Wakhinane, quelques heures plus tard et placé en garde à vue.

Le quartier est encore sous le choc. 

L’enquête ouverte par la police devra déterminer les circonstances exactes de ce drame et les raisons de la violente altercation.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags