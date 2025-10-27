Yeumbeul : un jeune tué à coups de machette par son ami après une simple dispute

Selon les temoins, tout aurait commencé par une simple plaisanterie qui a mal tourné. Le ton est vite monté entre eux, sous les yeux impuissants de quelques voisins.



Soudain, l’un d’eux, pris d’une colère incontrôlable, a sorti un couteau et asséné plusieurs coups à A., le touchant grièvement.



La victime s’est effondrée sur le sol, dans une mare de sang. Malgré l’intervention rapide des habitants, A. a succombé à ses blessures peu après son évacuation au centre de santé de Pikine.



Le meurtrier, sous le choc, s'est rendu à la gendarmerie de Wakhinane, quelques heures plus tard et placé en garde à vue.



Le quartier est encore sous le choc.



L’enquête ouverte par la police devra déterminer les circonstances exactes de ce drame et les raisons de la violente altercation.

