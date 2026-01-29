Yeumbeul : quand un contrôle routier vire à l’agression contre la police

Face au refus ferme du policier, la situation s’est brutalement détériorée.
Le conducteur, aidé d’un complice, s’en est pris physiquement à l’agent, provoquant une scène de violence en pleine voie publique.
Blessé, le policier a dû recevoir des soins, tandis que les deux agresseurs ont été arrêtés et placés en garde à vue.
Cet incident relance le débat sur la banalisation de la corruption et la perte de respect de l’autorité publique, deux phénomènes qui fragilisent l’État de droit.
À Yeumbeul, de nombreux habitants dénoncent une montée inquiétante de l’incivisme et appellent à des sanctions exemplaires pour protéger ceux qui assurent la sécurité des citoyens.