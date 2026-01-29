Yeumbeul : quand un contrôle routier vire à l’agression contre la police

Blessé, le policier a dû recevoir des soins, tandis que les deux agresseurs ont été arrêtés et placés en garde à vue.



Cet incident relance le débat sur la banalisation de la corruption et la perte de respect de l’autorité publique, deux phénomènes qui fragilisent l’État de droit.

À Yeumbeul, de nombreux habitants dénoncent une montée inquiétante de l’incivisme et appellent à des sanctions exemplaires pour protéger ceux qui assurent la sécurité des citoyens.

Face au refus ferme du policier, la situation s’est brutalement détériorée.Le conducteur, aidé d’un complice, s’en est pris physiquement à l’agent, provoquant une scène de violence en pleine voie publique.