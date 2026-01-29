Menu
Sam-Sam 3 : la drogue transforme un fils en bourreau de son père


Rédigé le Jeudi 29 Janvier 2026 à 23:12 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène d’une violence extrême s’est déroulée à Sam-Sam 3, révélant une fois de plus les ravages de la drogue sur les familles sénégalaises. Un homme, soupçonné d’être sous l’emprise de stupéfiants, a tenté de tuer son propre père à coups de barre de fer.


L’altercation aurait éclaté à la suite d’une dispute familiale. Très vite, la situation a dégénéré. Armé d’un objet contondant, le fils s’est acharné sur son père, le laissant grièvement blessé. Les cris ont alerté les voisins, qui ont immédiatement appelé les secours et les forces de l’ordre.
La victime a été évacuée en urgence vers un hôpital, tandis que l’agresseur a été interpellé.
 
Selon des proches, le suspect était connu pour sa consommation excessive de drogues, un fléau de plus en plus présent dans les quartiers populaires.
Ce drame illustre de manière brutale comment la toxicomanie détruit non seulement des individus, mais aussi des familles entières, transformant parfois le foyer en un lieu de danger.
 
À Sam-Sam 3, l’émotion est vive et les habitants réclament davantage de prévention et de prise en charge des toxicomanes.


Lat Soukabé Fall

