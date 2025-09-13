Waly Seck suspend sa carrière musicale et réclame d’être entendu par la justice



« Franchement je n’en peux plus ! » C’est tard dans la soirée de ce vendredi que Waly Ballago Seck a pris la parole sur les réseaux sociaux. Le visage marqué par la colère et la tristesse, le chanteur a tenu à répondre aux rumeurs le liant à Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, actuellement dans le viseur de la justice.



Selon lui, il ne s’agit que d’une transaction ordinaire : la vente de son véhicule. « Je n’ai jamais occupé de fonction étatique ni bénéficié de marchés publics. J’ai acheté ma voiture, le fils du président a voulu l’acquérir, nous avons discuté et je l’ai vendue. C’est mon droit le plus absolu », affirme l’artiste.



Face aux rumeurs persistantes et à l’éventualité d’une convocation judiciaire, Waly Seck a annoncé une décision radicale : la suspension temporaire de toutes ses activités musicales. « Je veux que la justice de mon pays me convoque, qu’elle me pose toutes les questions et que je démontre que je suis blanc comme neige », insiste-t-il.



Le chanteur souligne avoir effectué la transaction en toute transparence. « J’ai demandé un chèque. J’ai importé la voiture, payé plus de cinquante millions, dédouané le véhicule et je l’ai utilisé plus d’un an avant de le vendre », précise-t-il.



Dans sa vidéo, Waly Seck a également dénoncé les rumeurs malveillantes circulant à son sujet. « J’ai même entendu dire que j’aurais sacrifié mon père et ma mère pour obtenir un disque d’or », s’indigne-t-il.



Aujourd’hui, son souhait est clair : être entendu par la justice afin de mettre un terme à cette polémique.

