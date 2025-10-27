Menu
Voyages fictifs vers l’Europe : Le réseau de la fausse agence “K Émigration” fait de nouvelles victimes


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 23:29 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un réseau d’escroquerie se présentant sous le nom de « K Émigration » continue d’opérer à Dakar et sur les réseaux sociaux, malgré plusieurs signalements. À la tête du dispositif, un individu identifié sous les initiales A.B.D, actif principalement sur Facebook, où il piège des candidats au voyage en leur promettant des opportunités d’émigration « garanties » vers la Suisse, l’Angleterre, la Belgique et le Canada.


Voyages fictifs vers l’Europe : Le réseau de la fausse agence “K Émigration” fait de nouvelles victimes

Selon les témoignages recueillis, l’escroc promet à ses cibles :

un voyage assuré dès paiement,

un visa garanti,

un contrat de travail préparé à l’avance,

la possibilité de régler 10 millions F CFA en cinq ans une fois installés à l’étranger.

Un discours bien rodé, destiné à rassurer des personnes souvent désespérées par la quête d’un avenir meilleur.

80 000 F CFA de frais de dossier… puis une avalanche de paiements

Le modus operandi ne varie pas : A.B.D demande d’abord 80 000 F CFA pour des « frais de dossier ».
Une fois cette somme payée, il exige de nouveaux paiements sous divers prétextes :

validation d’ambassade,

réservation de vol,

documents administratifs fictifs,

frais de contrat de travail.

Plus la victime paie, plus les demandes augmentent.

À ce jour, cinq victimes ont été identifiées :

Un jeune homme a perdu 140 000 F.

Une femme a été arnaquée de 700 000 F.

Trois autres personnes ont également versé d’importantes sommes.

Les enquêteurs privés et proches des victimes estiment toutefois que le nombre réel pourrait être largement supérieur, car plusieurs personnes n’osent pas encore témoigner.

Malgré les multiples alertes, A.B.D est toujours actif.
Il change régulièrement :

de pages Facebook,

de profils fictifs,

de numéros Orange Money et Wave,

d’identités utilisées dans les discussions WhatsApp.

Cette stratégie lui permet de continuer à attirer de nouvelles victimes, notamment dans les pages Facebook d’emploi, de voyage et d’opportunités à l’étranger.

Plusieurs victimes affirment disposer de :

captures d’écran des conversations,

numéros utilisés par l’escroc,

reçus de transferts d’argent,

copies de faux documents prétendument émis par des ambassades.

Elles envisagent de déposer plainte de manière collective afin d’accélérer l’intervention des autorités.

Les arnaques à l’émigration se multiplient au Sénégal, profitant de la naïveté, du désespoir ou du manque d’informations des candidats au départ.
Le cas de « K Émigration » n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, mais son caractère toujours actif en fait une menace réelle pour les populations.

 



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

