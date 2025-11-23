Vols de motos à Pire : Trois jeunes devant le tribunal pour agressions nocturnes

Selon l’enquête menée par la gendarmerie, les trois mis en cause auraient formé un gang spécialisé dans les agressions visant les jakartamans de la commune de Pire, dans le département de Tivaouane. Le mode opératoire était simple : tendre une embuscade dans des zones sombres et dépouiller les victimes de leurs engins.



Leur série d’attaques aurait finalement pris fin après l’agression d’un jeune ressortissant égyptien, A. Mahmoud. Ce soir-là, vers 21 heures, ce dernier regagnait son lieu de résidence lorsqu’il a été intercepté, brutalisé et dépossédé de sa moto par trois individus.



La plainte de la victime a permis aux enquêteurs de remonter la piste des suspects. Identifié formellement par A. Mahmoud, S. Ndiaye a été le premier à tomber. Ses présumés complices ont été appréhendés dans la foulée. Tous trois ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt.



À la barre, les prévenus ont nié toute implication dans ces agressions. La partie civile, elle, affirme reconnaître sans hésitation S. Ndiaye parmi ses agresseurs et réclame 375 000 F CFA de dommages et intérêts.



Le ministère public a requis l’application stricte de la loi, tandis que la défense a demandé la relaxe au bénéfice du doute.



Le verdict est attendu dans les prochains jours pour déterminer le sort de ces trois jeunes accusés d’avoir multiplié les attaques violentes contre les conducteurs de motos à Pire.

