Vol de carburant à Thiès : les employés et le chauffeur « taxi-clando » condamnés


Rédigé le Vendredi 13 Février 2026 à 20:04 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Trois individus ont été jugés et condamnés ce vendredi par le tribunal des flagrants délits de Thiès pour vol de carburant sur le chantier de l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis.


A. Diop et A. Ndathie, employés de la société chargée des travaux, ainsi qu’A. Sow, chauffeur de « taxi-clando », étaient accusés d’avoir siphonné 160 litres de carburant des engins du chantier pour les revendre.
 

À la barre, A. Diop et A. Ndathie ont reconnu les faits, expliquant qu’ils agissaient pour « faire face à des soucis financiers » en raison du retard de leurs salaires. Ils ont déclaré avoir fait appel à A. Sow pour transporter le carburant, assurant que ce dernier ignorait l’origine frauduleuse du produit.
 

Un témoin a raconté avoir surpris les prévenus en pleine action et avoir réussi à rattraper A. Diop après une course-poursuite.
 

Le procureur a demandé l’application stricte de la loi. Le juge a finalement disqualifié les faits de vol en réunion commis la nuit en tentative de vol et a condamné les trois hommes à deux ans dont quatre mois ferme, assortis d’une amende de 100 000 F CFA chacun.



Lat Soukabé Fall

