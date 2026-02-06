A. Diop et A. Ndathie, employés de la société chargée des travaux, ainsi qu’A. Sow, chauffeur de « taxi-clando », étaient accusés d’avoir siphonné 160 litres de carburant des engins du chantier pour les revendre.





À la barre, A. Diop et A. Ndathie ont reconnu les faits, expliquant qu’ils agissaient pour « faire face à des soucis financiers » en raison du retard de leurs salaires. Ils ont déclaré avoir fait appel à A. Sow pour transporter le carburant, assurant que ce dernier ignorait l’origine frauduleuse du produit.





Un témoin a raconté avoir surpris les prévenus en pleine action et avoir réussi à rattraper A. Diop après une course-poursuite.





Le procureur a demandé l’application stricte de la loi. Le juge a finalement disqualifié les faits de vol en réunion commis la nuit en tentative de vol et a condamné les trois hommes à deux ans dont quatre mois ferme, assortis d’une amende de 100 000 F CFA chacun.

