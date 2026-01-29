Menu
Violente intrusion à Awagna FM : deux animateurs agressés en plein direct


Rédigé le Jeudi 29 Janvier 2026 à 11:50 | Lu 13 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène de violence aussi soudaine que choquante s’est produite, hier mercredi, au sein de la radio communautaire Awagna FM, plongeant animateurs, techniciens et auditeurs dans une profonde stupeur. En pleine émission en direct, un individu se présentant comme un ancien militaire a fait irruption dans les locaux de la station, agressant physiquement deux animateurs et causant d’importants dégâts matériels.


L’incident est survenu aux environs de 16h45, alors que l’émission se déroulait normalement à l’antenne. Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’homme s’est d’abord présenté au vigile avant de parvenir à accéder aux locaux de la radio. Il s’est ensuite introduit brutalement dans la salle de rédaction, où se trouvaient deux animateurs en plein direct.

D’après le témoignage du directeur de la radio, Samba Ndiaye, l’assaillant s’en est violemment pris aux animateurs sans sommation. « Il les a attaqués brutalement. Une bagarre âpre s’en est suivie avant que nous ne parvenions à le maîtriser », a-t-il déclaré, encore sous le choc. La scène s’est déroulée sous les yeux de l’équipe technique, impuissante durant les premières minutes de l’altercation.

Le bilan matériel est particulièrement lourd. La table d’animation, plusieurs ordinateurs, des microphones ainsi que des haut-parleurs ont été sérieusement endommagés lors de l’agression, perturbant gravement le fonctionnement de cette radio communautaire très suivie dans la zone.

L’individu, qui se fait appeler « Bagbo » et affirme résider à Thionk-Essyl, aurait tenté de justifier son acte par une revendication confuse. Il aurait déclaré que « l’État du Sénégal lui doit de l’argent », se présentant comme un ancien militaire, sans toutefois fournir d’éléments précis sur la nature ou l’origine de cette supposée créance.

Alertées rapidement, les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont procédé à l’interpellation du mis en cause, qui a été remis à la police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les motivations exactes de cet acte de violence. Les enquêteurs devront notamment établir si l’individu souffre de troubles psychologiques ou s’il agissait dans un contexte de revendication ciblée.

Les deux animateurs agressés, bien que fortement choqués par cette attaque en plein direct, n’ont heureusement pas été grièvement blessés. La direction de la radio a toutefois dénoncé un acte grave et appelle à un renforcement de la sécurité pour protéger les médias communautaires.



Lat Soukabé Fall

