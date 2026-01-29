Menu
Thiès : grave accident entre une voiture et une moto Jakarta


Rédigé le Jeudi 29 Janvier 2026 à 09:49 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident de la circulation s’est produit ce matin vers 10h12, à Thiès, précisément à l’intersection de l’angle Serigne Fallou, en direction de l’école Mamadou Diaw.


Selon des témoins présents sur les lieux, une voiture conduite par une femme aurait brusquement coupé la trajectoire d’une moto de type Jakarta qui circulait avec la priorité. La collision a été violente.
 

Le motard, un jeune homme âgé d’environ 20 ans, a été grièvement blessé à la jambe. Son état a été jugé sérieux par les personnes ayant assisté à la scène. Il a été pris en charge par les secours et évacué vers une structure sanitaire pour recevoir des soins d’urgence.
 

La conductrice du véhicule est restée sur place après l’accident. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer avec exactitude les circonstances et les responsabilités dans ce choc survenu à un carrefour très fréquenté.
 

Cet accident relance une nouvelle fois la question de la sécurité routière à Thiès, notamment au niveau des intersections urbaines où les motos Jakarta, très nombreuses, sont particulièrement exposées.



Lat Soukabé Fall

