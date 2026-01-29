Thiès : grave accident entre une voiture et une moto Jakarta

Selon des témoins présents sur les lieux, une voiture conduite par une femme aurait brusquement coupé la trajectoire d’une moto de type Jakarta qui circulait avec la priorité. La collision a été violente.





Le motard, un jeune homme âgé d’environ 20 ans, a été grièvement blessé à la jambe. Son état a été jugé sérieux par les personnes ayant assisté à la scène. Il a été pris en charge par les secours et évacué vers une structure sanitaire pour recevoir des soins d’urgence.





La conductrice du véhicule est restée sur place après l’accident. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer avec exactitude les circonstances et les responsabilités dans ce choc survenu à un carrefour très fréquenté.





Cet accident relance une nouvelle fois la question de la sécurité routière à Thiès, notamment au niveau des intersections urbaines où les motos Jakarta, très nombreuses, sont particulièrement exposées.

