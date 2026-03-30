Violences après Guédiawaye FC – AS Pikine : la Ligue dénonce et annonce des sanctions

Des incidents survenus à l’issue de la rencontre entre Guédiawaye FC et AS Pikine ont suscité une réaction ferme de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel. L’instance a exprimé son indignation face aux actes de violence et de dégradation enregistrés après ce match de la 21e journée de Ligue 1.

Selon les informations communiquées, ces débordements ont entraîné des dégâts matériels significatifs, affectant notamment des véhicules, des espaces de stationnement privés ainsi que des habitations situées à proximité. La Ligue a dénoncé des comportements qu’elle considère comme nuisibles à l’image du football professionnel dans le pays.

La rencontre avait été identifiée en amont comme présentant des risques élevés en raison de la forte affluence attendue. Dans ce cadre, des correspondances avaient été adressées aux autorités afin de solliciter un renforcement des dispositifs de sécurité. Des concertations avaient également été menées avec les différents acteurs concernés, incluant les forces de l’ordre et les autorités administratives, pour anticiper tout incident.

Face aux conséquences de ces événements, la Ligue a adressé un message de soutien aux personnes touchées et aux propriétaires des biens endommagés. Elle a également pointé du doigt des individus responsables de ces actes, en contradiction avec les principes du sport.

En réponse à la situation, l’instance annonce l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant à établir les responsabilités. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité, en particulier lors des rencontres à forte affluence.

Enfin, la Ligue appelle l’ensemble des parties prenantes — clubs, supporters, autorités et populations — à adopter un comportement responsable afin de préserver le football comme un moment de partage, de cohésion et de convivialité.