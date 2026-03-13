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Violence à Saraya : un jeune homme frappé à la tête avec une brique


Rédigé le Dimanche 15 Mars 2026 à 17:16 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le village de Kharakhéna, une dispute autour d’un téléphone portable a dégénéré, provoquant une violente agression. Un ressortissant guinéen de 26 ans a frappé un jeune homme à la tête avec une brique, causant des blessures graves.


Violence à Saraya : un jeune homme frappé à la tête avec une brique

Le 14 mars 2026, les habitants de Kharakhéna ont été témoins d’une scène de violence qui a profondément marqué la communauté. Selon la Brigade territoriale de Saraya, un différend banal concernant un téléphone portable entre deux jeunes hommes a rapidement dégénéré en altercation physique.
 

Le suspect, un Guinéen âgé de 26 ans, aurait assommé sa victime à l’aide d’une brique, la frappant violemment à la tête. La victime, grièvement blessée, a perdu connaissance et a été transportée en urgence vers l’hôpital régional de Kédougou. Les médecins ont jugé nécessaire son transfert vers Tambacounda pour des soins spécialisés, compte tenu de la gravité de ses blessures.
 

« La situation a été très choquante pour nous, habitants du village », confie un témoin sous couvert d’anonymat. « On n’imaginait pas qu’une simple dispute puisse dégénérer à ce point ».
 

Le mis en cause est actuellement placé en garde à vue. L’enquête, menée par les gendarmes, vise à établir les circonstances exactes de l’agression et les responsabilités. Les autorités locales appellent au calme et au respect des procédures judiciaires pour éviter toute escalade.



Lat Soukabé Fall

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