Violence à Saraya : un jeune homme frappé à la tête avec une brique

Le 14 mars 2026, les habitants de Kharakhéna ont été témoins d’une scène de violence qui a profondément marqué la communauté. Selon la Brigade territoriale de Saraya, un différend banal concernant un téléphone portable entre deux jeunes hommes a rapidement dégénéré en altercation physique.





Le suspect, un Guinéen âgé de 26 ans, aurait assommé sa victime à l’aide d’une brique, la frappant violemment à la tête. La victime, grièvement blessée, a perdu connaissance et a été transportée en urgence vers l’hôpital régional de Kédougou. Les médecins ont jugé nécessaire son transfert vers Tambacounda pour des soins spécialisés, compte tenu de la gravité de ses blessures.





« La situation a été très choquante pour nous, habitants du village », confie un témoin sous couvert d’anonymat. « On n’imaginait pas qu’une simple dispute puisse dégénérer à ce point ».





Le mis en cause est actuellement placé en garde à vue. L’enquête, menée par les gendarmes, vise à établir les circonstances exactes de l’agression et les responsabilités. Les autorités locales appellent au calme et au respect des procédures judiciaires pour éviter toute escalade.

