Viande grillée emballée dans du papier de ciment : une pratique à risque pour la santé

Cette pratique expose les consommateurs à des substances chimiques dangereuses, comme des encres industrielles, colles et résidus de ciment, qui peuvent migrer dans la viande chaude.





Les spécialistes alertent sur les risques d’intoxications alimentaires et de maladies chroniques à long terme. Ils rappellent que cette pratique est strictement impropre au contact alimentaire.





Les professionnels des grilladeries reconnaissent utiliser ce papier par manque d’alternatives accessibles et en l’absence de contrôle régulier.





Les autorités sanitaires recommandent l’usage de papiers alimentaires certifiés, de sachets kraft ou d’autres matériaux sûrs.





La sensibilisation des vendeurs et le renforcement des inspections sanitaires sont essentiels pour protéger la population.





Les consommateurs sont appelés à rechercher des points de vente respectant les normes et à signaler les pratiques dangereuses.





Certaines associations demandent aux municipalités de fournir des solutions abordables pour que les petits commerçants puissent utiliser des emballages sûrs.





Cette situation illustre la nécessité de combiner sécurité alimentaire et développement économique local, afin que la prévention ne pénalise pas les petits acteurs.





Enfin, le respect des normes alimentaires et la vigilance des autorités restent cruciaux pour protéger la santé publique dans les zones urbaines à forte densité.

