Vente de déchets alimentaires de volaille : Quatre individus arrêtés

Les mis en cause ont été surpris en train de décharger une importante quantité de déchets alimentaires provenant d’une usine spécialisée dans la fabrication d’aliments pour élevages avicoles. Ce produit, qui avait été déclaré impropre et destiné à l’incinération, devait être reconditionné dans des sacs pour être revendu illicitement sur le marché.



Face aux enquêteurs, les suspects ont reconnu les faits et désigné leur commanditaire, lequel avait déjà passé commande de plus d’une dizaine de sacs. Il ne faudra que quelques minutes de filature pour que le destinataire des marchandises toxiques se présente sur les lieux afin de récupérer sa commande... avant d’être aussitôt interpellé.



La Police nationale rappelle que ce type de pratique représente un grave danger pour la santé publique, en exposant les populations à des produits susceptibles de contenir des éléments hautement nocifs.



Une enquête est en cours afin de démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce commerce clandestin.

