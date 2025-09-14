Menu
Vélingara – Assassinat de Cherif Sy : le principal suspect arrêté en Gambie


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 16:05 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La traque n’aura pas duré longtemps. Mountaga Diallo, identifié comme le principal suspect dans l’assassinat de Cherif Sy, a été interpellé à Basseh, en Gambie selon nos sources.


Âgé de seulement 18 ans, Cherif Sy a trouvé la mort dans des circonstances tragiques à Vélingara, lors d’une sortie nocturne du Kankourang. Selon plusieurs témoins, le jeune homme a été froidement tué, un drame qui a plongé la population locale dans la consternation.

Dès après les faits, Mountaga Diallo aurait pris la fuite vers la Gambie, espérant échapper aux forces de l’ordre sénégalaises. Mais sa cavale a été écourtée grâce à une coopération sécuritaire transfrontalière qui a permis de le localiser et de procéder à son arrestation.

Actuellement détenu par les autorités gambiennes, le suspect devrait être prochainement extradé vers le Sénégal pour être remis aux enquêteurs. Il devra répondre de lourdes accusations devant la justice sénégalaise.



Lat Soukabé Fall

