Une skieuse espagnole échappe miraculeusement à une avalanche dans les Pyrénées


Rédigé le Mercredi 14 Janvier 2026 à 12:10 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une mésaventure qui aurait pu tourner au drame. Ce jeudi, en Andorre, Ares Masip, une skieuse espagnole passionnée de haute montagne, a été emportée par une avalanche alors qu’elle dévalait une pente avec son chien. Miraculeusement, elle s’en est sortie indemne. Les images de sa mésaventure, filmées par sa caméra embarquée, ont été partagées sur Instagram et visionnées plus de 21 millions de fois.


L’accident s’est produit à 2.400 mètres d’altitude, dans le secteur du Cim de l’Hortell, un endroit qu’Ares connaît très bien. « Cette année, j’y suis descendue 7 ou 8 fois. Et sur les cinq derniers jours, c’était déjà ma troisième sortie », explique-t-elle. Ce matin-là, elle confie s’être réveillée « un peu embrumée et fatiguée » et avoir décidé de n’effectuer qu’« une petite balade pour se dégourdir les jambes » et faire bouger son chien, Cim.
 

Malgré un bulletin de prévision des avalanches indiquant un risque modéré (niveau 1-2), et la présence de traces fraîches sur la pente, Ares pensait son itinéraire sûr, d’autant que la zone comportait une ligne d’arbres. Mais la plaque de neige a cédé sous son poids, la propulsant dans une coulée. On entend la panique dans la courte vidéo qu’elle a publiée, alors qu’elle appelle son chien, avant de s’arrêter, miraculeusement indemne et non ensevelie.
 

Dans un témoignage partagé sur ses réseaux, Ares Masip explique avoir été victime d’un « piège heuristique », un biais mental qui fait sous-estimer les dangers dans un environnement familier. « Lieu connu, risque supposément faible, pratique récente, objectif modeste… Ce n’est pas que les conditions étaient sûres, c’est juste qu’elles semblaient sûres », précise-t-elle.
 

La skieuse tire une leçon personnelle de cet incident : « Aujourd’hui, cela s’est terminé par une grosse frayeur et une bonne leçon. Si cela peut servir à quelqu’un pour ne pas baisser la garde dans un endroit de confiance, ce sera déjà ça. »
 

Cette expérience rappelle que la montagne, même lorsqu’on la connaît parfaitement, reste imprévisible et qu’aucun itinéraire n’est jamais totalement sûr.



