Une plateforme de prêts illégaux démantelée après un vaste scandale financier

Une plateforme de prêts numériques opérant au Sénégal a été démantelée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, mettant en lumière un système controversé impliquant un grand nombre d’utilisateurs.

À l’origine de cette affaire, la société Level Technologie, accusée d’avoir mis en place un mécanisme de prêts aux conditions particulièrement contraignantes. L’enquête, ouverte après plusieurs plaintes enregistrées entre fin 2025 et début 2026, a permis de révéler un fonctionnement défavorable aux emprunteurs.

Concrètement, pour un montant sollicité de 10 000 FCFA, les utilisateurs recevaient une somme inférieure, tout en étant tenus de rembourser la totalité en un délai très court. Ce procédé entraînait des taux largement supérieurs à ceux annoncés initialement.

En cas de retard de paiement, des méthodes de pression étaient mises en œuvre. Les responsables utilisaient des données personnelles pour contacter les proches des emprunteurs, créant une forme de pression visant à accélérer le remboursement.

Les investigations ont également conduit à la découverte d’un centre d’opérations situé à Liberté 6. Sur place, plusieurs dizaines de personnes étaient mobilisées, principalement pour assurer le suivi des remboursements. Des outils techniques permettant de contourner les circuits classiques ainsi que des services de paiement mobile étaient utilisés dans le cadre des transactions.

Les perquisitions ont permis de saisir des fonds en espèces, du matériel informatique et de nombreux téléphones, confirmant l’existence d’une organisation structurée.

L’analyse des activités de la plateforme fait apparaître un volume important d’opérations, avec des milliers de demandes de crédit traitées et des montants cumulés atteignant plusieurs milliards de FCFA. Le préjudice estimé reste en cours d’évaluation.

Selon les autorités, cette activité était menée sans autorisation des instances de régulation, en violation des règles encadrant le secteur financier.

Plusieurs responsables, dont la directrice générale de la société, ont été présentés devant le procureur du pool judiciaire financier dans le cadre de cette affaire.