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Ziguinchor sous le choc : un minibus chute du pont Émile Badiane dans le fleuve Casamance


Rédigé le Mardi 26 Mai 2026 à 21:26 | Lu 72 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un terrible drame s’est produit ce mardi à Ziguinchor, lorsqu’un minibus assurant la liaison entre la capitale du Sud et Dakar a basculé du pont Pont Émile Badiane pour finir sa course dans les eaux du fleuve Casamance.


Ziguinchor sous le choc : un minibus chute du pont Émile Badiane dans le fleuve Casamance

Selon les premières informations recueillies sur place, le véhicule transportait plusieurs passagers au moment de l’accident. Le bilan provisoire fait état d’au moins un mort, tandis que plusieurs personnes demeurent toujours portées disparues. Les autorités craignent que le nombre de victimes ne s’alourdisse au fil des heures.
 

Dès l’alerte donnée, un important dispositif de secours a été déployé dans la zone. Les éléments de la gendarmerie nationale, appuyés par les sapeurs-pompiers, ont lancé d’intenses opérations de recherche afin de retrouver les occupants du minibus. Des pêcheurs et habitants des environs se sont également mobilisés pour porter assistance aux victimes, dans une scène marquée par la panique et l’émotion.
 

Aux abords du pont, des dizaines de proches et de curieux se sont massés dans l’attente de nouvelles. Certains témoins racontent avoir vu le véhicule perdre le contrôle avant de plonger brutalement dans le fleuve, sans qu’il soit encore possible de déterminer les circonstances exactes du drame.
 

Ce nouvel accident relance les inquiétudes sur la sécurité routière et les conditions de transport sur les grands axes du Sénégal, notamment pour les véhicules de transport interurbain qui effectuent quotidiennement de longs trajets entre les régions.
 

Une enquête devrait être ouverte afin de faire toute la lumière sur les causes de cette tragédie qui plonge déjà plusieurs familles dans l’angoisse et le deuil.



Lat Soukabé Fall

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