Une femme retrouvée égorgée à Diamniadio


Rédigé le Samedi 31 Janvier 2026 à 12:43 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une femme d’une trentaine d’années a été retrouvée égorgée dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 janvier, aux abords du cimetière de Diamniadio Nord, sur la route de Thiès. La scène a provoqué une vive émotion dans le quartier.


Aux alentours de 22 h, un riverain a aperçu la victime étendue au sol dans une zone peu éclairée. En allant chercher de l’aide, il a constaté la gravité de la situation et a immédiatement alerté la gendarmerie. Le corps a été transporté vers une structure médicale pour une autopsie, afin de déterminer les causes exactes du décès.
 
Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances du meurtre. Plusieurs pistes sont explorées, notamment des liens personnels ou familiaux. La police scientifique a été mobilisée pour collecter des indices sur le lieu du crime.
 
Cet incident intervient dans un contexte de sensibilisation croissante aux violences faites aux femmes au Sénégal. La société civile appelle à des mesures de protection renforcées pour éviter de tels drames.



