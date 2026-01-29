Saly : un réseau criminel mêlant drogue et prostitution démantelé par la BR

La Brigade de recherches de Saly, relevant de la Compagnie de gendarmerie de Mbour, a porté un coup dur au trafic de drogue dure et à la prostitution dans la station balnéaire de Saly Portudal. L’opération a permis de démanteler un réseau criminel structuré, composé de ressortissants sénégalais et nigérians, actif principalement dans certaines boîtes de nuit de la commune.



Tout est parti d’un renseignement faisant état d’un trafic intense de crack dans des établissements nocturnes de Saly. Selon les informations recueillies, un individu du nom de M. Diouf, alias Momo, y écoulait de la drogue dure à grande échelle, avec l’appui de plusieurs complices. Les enquêteurs de la BR ont alors mis en place un dispositif de surveillance et de filature.



Le 26 janvier 2026, vers 5 heures du matin, M. Diouf alias Momo est interpellé à hauteur de la station Elton. Il revenait de l’étage d’une boîte de nuit à bord d’une moto de marque Tmax, en compagnie de L. Dieng et de J. T. D. Sagbamaoui, une ressortissante nigériane.



La fouille corporelle permet aux gendarmes de découvrir 20 boulettes de crack, d’une valeur estimée à 10 000 francs CFA l’unité, dissimulées dans les poches du présumé chef de bande. Deux consommatrices régulières, S. M. Diop et M. Sarr, seront également interpellées. Elles s’approvisionnaient quotidiennement auprès de Momo, selon l’enquête.



Dans le sac de la Nigériane J. T. D. Sagbamaoui, les enquêteurs retrouvent des préservatifs, un passeport nigérian ainsi qu’un carnet de vaccination. Elle reconnaît avoir rencontré Momo et son ami dans la boîte de nuit, où un accord aurait été trouvé pour une relation sexuelle accompagnée de consommation de crack.



La perquisition menée au domicile de M. Diouf, situé à Saly Joseph, révèle une autre facette du réseau. Les gendarmes y saisissent 25 grammes de haschisch, que le mis en cause nie être sa propriété, ainsi que plusieurs fumoirs de chicha.



Selon des sources proches du parquet, cette maison, difficile d’accès et discrètement située, servait de point de ralliement pour les activités liées à la drogue, à la prostitution et au proxénétisme.



Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs remontent jusqu’au fournisseur principal du réseau. Il s’agit de G. O. Udo, un Nigérian basé à Gandigal. Ce dernier est arrêté lors d’une livraison derrière l’Institut Diambar de Saly.



Tentant de prendre la fuite après avoir abandonné sa moto, il est rattrapé après quelques mètres de poursuite. Les gendarmes retrouvent sur lui 50 grammes de crack.



Au total, six personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération :



M. Diouf alias Momo (chef de bande),

L. Dieng (complice),

J. T. D. Sagbamaoui (prostituée nigériane),

S. M. Diop et M. Sarr (consommatrices),

G. O. Udo (fournisseur nigérian).

L’ensemble des mis en cause a été présenté vendredi dernier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour.

