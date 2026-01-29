Disparition tragique de deux enfants à Diamniadio

Menu
Samedi 31 Janvier 2026


Un drame bouleversant a secoué la commune de Diamniadio ce vendredi. Deux enfants, un garçon de 3 ans et une fillette de 5 ans, portés disparus depuis la matinée, ont été retrouvés sans vie en début de soirée dans un véhicule stationné à Sébi Ponty.


La macabre découverte a été faite aux environs de 19 heures, plongeant les familles et les riverains dans une profonde consternation. Selon les premières informations recueillies, les deux enfants étaient activement recherchés depuis leur disparition signalée quelques heures plus tôt.
 

Alertées, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux. La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage avant de faire évacuer les corps vers un hôpital de la place, où des examens médicaux devront permettre de déterminer les causes exactes du décès.
 

Sous le choc, les parents des victimes réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire tragique qui émeut profondément la population locale. À Diamniadio, l’émotion est vive et de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur les circonstances dans lesquelles les enfants se sont retrouvés enfermés dans le véhicule.
 

Une enquête a été ouverte afin d’établir les responsabilités éventuelles et de comprendre les conditions ayant conduit à ce drame insoutenable.



