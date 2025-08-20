Une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail démantelé à Malicounda





Dans la nuit du 14 août, vers 4 heures du matin, une bande de cinq individus a tenté de voler trois bœufs dans une bergerie située à Malicounda. Leur plan a échoué lorsque les meuglements du bétail ont réveillé le propriétaire et sa famille, provoquant une course-poursuite. Les malfaiteurs, pris de panique, ont abandonné les bêtes avant de s’enfuir.



Alertée, la brigade de gendarmerie de Malicounda a rapidement engagé des recherches. Quelques heures plus tard, trois des suspects ont été interceptés sur l’autoroute à péage, tandis que les deux autres ont été retrouvés dans une maison louée à Diamaguène, servant de repaire.



Face aux enquêteurs, la principale mise en cause a reconnu être le cerveau du groupe, chargé de repérer les bergeries et de coordonner les attaques nocturnes. Après les vols, les complices s’occupaient d’abattre le bétail, tandis qu’elle se chargeait de la revente.



Lors de la perquisition de leur base, les gendarmes ont découvert un arsenal impressionnant : armes artisanales, munitions, machettes, couteaux, ainsi qu’une importante quantité de drogue.



Il s’agit d’une récidive pour la meneuse, récemment sortie de prison après une condamnation pour des faits similaires. À peine libérée, elle avait reconstitué une organisation plus structurée et plus violente.



À l’issue de leur garde à vue, les cinq individus ont été déférés au parquet de Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de bétail et trafic de drogue.

