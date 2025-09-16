Un homme retrouvé mort dans sa chambre aux Parcelles U 25

Les voisins, choqués par ce drame, temoignent qu'ils ne connaissent pas l'individu. La maison, habituellement calme malgré la présence de quelques locataires , est désormais le théâtre d’une enquête approfondie.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer si le décès est naturel, accidentel ou éventuellement criminel. Les policiers prévoient d’auditionner les propriétaires, les voisins et les proches, et un examen médical approfondi du corps devrait être réalisé dans les prochains jours.

Le quartier Parcelles U 25 reste sous le choc, attendant que les circonstances exactes de ce décès soient élucidées.

Selon les premiers éléments recueillis, ce sont les les voisins eux-mêmes qui ont donné l’alerte après avoir constaté une odeur suspecte dans sa chambre. À l’arrivée des forces de l’ordre, le corps ne présentait aucun signe visible de violence, mais la cause exacte du décès reste inconnue.