Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Un homme retrouvé mort dans sa chambre aux Parcelles U 25


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 17:02 | Lu 71 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a frappé le quartier Parcelles U 25 ce mardi lorsqu’un homme, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a été retrouvé mort dans sa chambre. La victime résidait dans une maison en location, dont les propriétaires sont des étrangers, résidant hors du pays.


Un homme retrouvé mort dans sa chambre aux Parcelles U 25
Selon les premiers éléments recueillis, ce sont les les voisins eux-mêmes qui ont donné l’alerte après avoir constaté une odeur suspecte dans sa chambre. À l’arrivée des forces de l’ordre, le corps ne présentait aucun signe visible de violence, mais la cause exacte du décès reste inconnue.
 
Les voisins, choqués par ce drame, temoignent qu'ils ne connaissent pas l'individu.  La maison, habituellement calme malgré la présence de quelques locataires , est désormais le théâtre d’une enquête approfondie.
 
Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer si le décès est naturel, accidentel ou éventuellement criminel. Les policiers prévoient d’auditionner les propriétaires, les voisins et les proches, et un examen médical approfondi du corps devrait être réalisé dans les prochains jours.
 
Le quartier Parcelles U 25 reste sous le choc, attendant que les circonstances exactes de ce décès soient élucidées.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags