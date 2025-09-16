Un homme décède après une chute mortelle dans un puits à Saly Diam Diam





Un drame s’est produit à Saly Diam Diam, village de la commune de Saly Escale, dans le département de Koungheul (région de Kaffrine). Un homme marié et père de famille a perdu la vie après une chute dans un puits survenue hier soir, en pleine pluie.



La victime, identifiée comme A. Ba, souffrait de troubles mentaux depuis près d’un an. Elle avait quitté son domicile avant d’être retrouvée quelques heures plus tard au fond du puits.



Les sapeurs-pompiers, alertés, ont procédé au repêchage du corps, transféré ensuite à la morgue du centre de santé de Koungheul. L’homme laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants.



Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de ce drame.



DAKARACTU

