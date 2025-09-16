Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Un homme décède après une chute mortelle dans un puits à Saly Diam Diam


Rédigé le Mercredi 17 Septembre 2025 à 16:24 | Lu 37 fois Rédigé par


À Saly Diam Diam, un père de famille souffrant de troubles mentaux est décédé après être tombé dans un puits lors des fortes pluies. Une enquête a été ouverte.


Un homme décède après une chute mortelle dans un puits à Saly Diam Diam

 

Un drame s’est produit à Saly Diam Diam, village de la commune de Saly Escale, dans le département de Koungheul (région de Kaffrine). Un homme marié et père de famille a perdu la vie après une chute dans un puits survenue hier soir, en pleine pluie.

La victime, identifiée comme A. Ba, souffrait de troubles mentaux depuis près d’un an. Elle avait quitté son domicile avant d’être retrouvée quelques heures plus tard au fond du puits.

Les sapeurs-pompiers, alertés, ont procédé au repêchage du corps, transféré ensuite à la morgue du centre de santé de Koungheul. L’homme laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants.

Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de ce drame.

DAKARACTU




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags