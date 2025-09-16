Un enfant de 12 ans meurt noyé dans un bassin de rétention à Ndome





Un drame s’est produit mardi après-midi dans le village de Ndome, commune de Pire (département de Tivaouane), où un garçon âgé de 12 ans a trouvé la mort par noyade dans un bassin de rétention d’eau pluviale.



Selon les secours, l’enfant, qui ne savait pas nager, s’était rendu sur place avec des camarades vers 15h45 pour se baigner. Après avoir perdu l’équilibre, il a été englouti par les eaux.



Alertés par son père, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont rapidement intervenus. Ils ont réussi à repêcher le corps sans vie de l’adolescent, sous la supervision de la gendarmerie. La dépouille a ensuite été transférée à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.



Ces bassins, creusés pour les besoins des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, représentent un danger récurrent. Leur profondeur, combinée à l’absence de clôture ou de signalisation, attire de nombreux enfants, surtout pendant les périodes de forte chaleur. Plusieurs cas similaires de noyade ont déjà été signalés ces dernières années le long de ce tracé.

