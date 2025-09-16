Menu
Un décret sur le port obligatoire de l’uniforme scolaire attendu d’ici l’an prochain


Mercredi 17 Septembre 2025


Moustapha Guirassy annonce qu’un décret imposant l’uniforme scolaire entrera en vigueur d’ici l’année prochaine, tout en pointant les défis liés à l’environnement scolaire.


Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé mardi qu’un décret rendant obligatoire le port de l’uniforme scolaire devrait entrer en vigueur d’ici l’année prochaine. Actuellement en préparation, ce texte s’inscrit dans le cadre des réformes et de la refondation du système éducatif.

« Il y a un décret en gestation pour rendre obligatoire le port de l’uniforme. Peut-être pas dès cette année, mais nous pensons que d’ici l’an prochain, ce sera effectif », a précisé le ministre lors d’une visite dans deux établissements de Dakar : l’école élémentaire HLM4 et le groupe scolaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (ex-Clémenceau).

Au cours de ce déplacement, il a également relevé plusieurs difficultés liées à l’environnement scolaire, susceptibles d’entraver l’apprentissage. Parmi elles figurent l’état des infrastructures, la question de la cantinisation et divers défis sécuritaires.

« Beaucoup d’enfants finissent par quitter l’école faute de conditions adéquates. L’environnement scolaire ne se limite pas aux bâtiments : il englobe la sécurité, le climat social et, surtout, le bien-être de l’enfant », a souligné M. Guirassy.




