L'Actualité au Sénégal

Un dealer interpellé avec 500 grammes de chanvre indien à Grand Mbao


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 22:36


Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, ont procédé ce mardi 16 décembre, vers 13 heures, à l’arrestation d’un maçon, A. Mbengue, né en 1992, en possession de 500 grammes de chanvre indien. La drogue, conditionnée en 17 cornets et un joint entamé, était prête à la vente.


Un dealer interpellé avec 500 grammes de chanvre indien à Grand Mbao

Selon les autorités, cette interpellation fait suite à un renseignement signalant l’activité d’un dealer surnommé « Alpha », très actif dans le trafic de chanvre indien dans le secteur de Grand Mbao. Un dispositif de surveillance a été déployé, permettant de surprendre le suspect à son domicile, en train de conditionner et de distribuer la drogue.

Fait particulier : le mis en cause imposait à ses clients une consommation sur place. Lors de l’assaut, la police a saisi la drogue, deux téléphones portables (un simple et un Tecno Spark), la somme de 3 500 francs CFA ainsi que du matériel de conditionnement. Un client, identifié sous le nom de « Sa Thiès », a réussi à prendre la fuite en escaladant le mur d’enceinte.

Interrogé sommairement, A. Mbengue a reconnu être le propriétaire de la drogue et a indiqué se fournir dans la forêt de Keur Massar ou à Pikine. Les éléments saisis ont été placés sous scellés, et le suspect a été mis en garde à vue après notification de son droit à se faire assister par un avocat.



Lat Soukabé Fall

