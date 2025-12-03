Un dealer interpellé avec 500 grammes de chanvre indien à Grand Mbao

Selon les autorités, cette interpellation fait suite à un renseignement signalant l’activité d’un dealer surnommé « Alpha », très actif dans le trafic de chanvre indien dans le secteur de Grand Mbao. Un dispositif de surveillance a été déployé, permettant de surprendre le suspect à son domicile, en train de conditionner et de distribuer la drogue.



Fait particulier : le mis en cause imposait à ses clients une consommation sur place. Lors de l’assaut, la police a saisi la drogue, deux téléphones portables (un simple et un Tecno Spark), la somme de 3 500 francs CFA ainsi que du matériel de conditionnement. Un client, identifié sous le nom de « Sa Thiès », a réussi à prendre la fuite en escaladant le mur d’enceinte.



Interrogé sommairement, A. Mbengue a reconnu être le propriétaire de la drogue et a indiqué se fournir dans la forêt de Keur Massar ou à Pikine. Les éléments saisis ont été placés sous scellés, et le suspect a été mis en garde à vue après notification de son droit à se faire assister par un avocat.

