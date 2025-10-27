UCAD : une explosion de moto électrique cause la mort d’un étudiant et fait deux blessés au Pavillon A



Un drame a secoué l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ce jeudi matin, vers 6h, lorsqu’une moto électrique en charge a explosé au Pavillon A. L’accident a entraîné la mort tragique d'un étudiant, inscrit en Licence 3 au département d’Arabe, et fait deux blessés.



Selon les premiers témoignages, la déflagration a provoqué un mouvement de panique parmi les étudiants présents sur les lieux. El Hadji Mouhamed Niang aurait perdu la vie dans la confusion qui a suivi l’explosion.



Les deux blessés ont été évacués à l’Hôpital Principal de Dakar pour y recevoir les soins nécessaires.



Profondément marqués, les camarades de la victime expriment leur chagrin :



« C’est une triste nouvelle et une grande perte pour la communauté estudiantine en général, et pour le département de Kaolack en particulier », ont-ils confié.



Les autorités universitaires et les forces de sécurité se sont rapidement rendues sur les lieux afin de déterminer les causes exactes de l’explosion.



La communauté universitaire, en deuil, appelle à la mise en place de mesures préventives pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.



dakaractu

