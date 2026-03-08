Maroc : l’affaire des 18 Sénégalais détenus relancée par un appel du parquet

L’affaire impliquant 18 ressortissants sénégalais détenus au Maroc connaît un nouveau développement. Selon leur avocat, Me Patrick Kabou, le parquet ainsi que la partie civile marocains ont décidé d’interjeter appel des décisions rendues en première instance.



D’après les informations qu’il a reçues, l’audience devant la juridiction d’appel est fixée au 16 mars 2026. L’avocat explique avoir été informé de cette démarche par le greffier, alors que le délai légal de dix jours pour introduire un recours était censé être arrivé à échéance le 5 mars.



Les 18 Sénégalais avaient été condamnés le 19 février 2026. Me Patrick Kabou affirme qu’il pensait qu’aucune des parties n’avait engagé de procédure d’appel. Il indique également que le greffier du tribunal de première instance lui avait assuré, depuis le 6 mars, qu’un certificat de non-appel lui serait délivré rapidement.



Cette situation suscite des interrogations. Dans une publication relayée sur sa page Facebook, l’ASC Leebou Gui évoque une situation qu’elle juge confuse et redoute un éventuel durcissement des décisions rendues.



Dans son message, l’organisation appelle aussi à l’intervention du roi Mohammed VI afin de préserver les relations entre le Sénégal et le Maroc. Elle invite par ailleurs les autorités sénégalaises à renforcer l’accompagnement juridique et diplomatique des ressortissants concernés.

