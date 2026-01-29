Tribunal de Pikine/Guédiawaye : condamnation pour abus de confiance dans la gestion d’un immeuble





Le tribunal des flagrants délits de Pikine/Guédiawaye a jugé coupable une personne d’abus de confiance dans le cadre de la gestion d’un immeuble appartenant à un ressortissant décédé. La prévenue a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à verser quatre millions de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile.



La personne en cause avait été chargée de superviser la construction de l’immeuble et de percevoir les loyers mensuels, qu’elle devait déposer sur le compte bancaire du propriétaire. Après le décès de ce dernier, elle a continué à percevoir les loyers pendant près de vingt mois sans les reverser sur le compte, ce qui a conduit les membres de la famille à déposer plainte.



À l’audience, la prévenue a invoqué sa bonne foi, affirmant avoir utilisé les fonds pour l’entretien et la gestion de l’immeuble, notamment pour payer l’eau, l’électricité, les impôts et les charges diverses. Le juge a rappelé qu’aucune procuration ne l’autorisait à gérer les fonds après le décès du propriétaire.



La défense a contesté la qualité d’héritière de la partie plaignante et a évoqué la possibilité d’un enfant du défunt inconnu des membres de la famille. Cette affirmation a été réfutée par les plaignants.



Le tribunal a également pris en compte qu’une affaire similaire impliquant des membres de la famille avait été réglée par médiation pénale.



La condamnation finale inclut une peine avec sursis et le versement de dommages et intérêts aux parties lésées.

