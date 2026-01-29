Le Président de la République en visite officielle à Brazzaville pour renforcer la coopération avec le Congo

Rédigé le Lundi 2 Février 2026 à 12:04 | Lu 52 fois Rédigé par Rédaction

Le Président Bassirou Diomaye Faye se rend à Brazzaville les 2 et 3 février 2026 pour une visite officielle visant à consolider les liens bilatéraux et discuter des enjeux africains et mondiaux.



