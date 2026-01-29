Le Président de la République en visite officielle à Brazzaville pour renforcer la coopération avec le Congo

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi matin pour se rendre à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre d’une visite officielle programmée les 2 et 3 février 2026.
Selon un communiqué de la Présidence, ce déplacement a pour objectif de renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et le Congo, en consolidant les liens historiques d’amitié et de fraternité existant entre les deux pays.
La visite vise également à approfondir la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques d’intérêt commun. Les deux chefs d’État devraient profiter de cette occasion pour échanger sur les grands défis africains et internationaux, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires, économiques et climatiques.
Cette rencontre traduit la volonté conjointe de Dakar et de Brazzaville de promouvoir un dialogue constructif et une solidarité africaine face aux problématiques continentales.
