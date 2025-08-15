Tragique accident à Sandjiara : 4 morts et 11 blessés à Faylar 2

Un bilan lourd et provisoire

Le bilan provisoire communiqué fait état de quatre morts et de onze blessés, dont six dans un état grave. Alertées, les équipes médicales du Batpara, un convoi militaire composé de médecins, se sont rapidement rendues sur place pour prodiguer les premiers secours. Elles ont été relayées par les sapeurs-pompiers de Mbour, qui ont procédé à l’évacuation des victimes vers l’hôpital régional de Mbour.

Une enquête ouverte

Les autorités locales et les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce drame qui plonge une nouvelle fois les usagers de la route dans la consternation et relance le débat sur la sécurité routière au Sénégal.

Le choc, particulièrement violent, a impliqué un bus de transport public et un minibus de type Hiace. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le drame est survenu lorsqu’un véhicule de transport de matériel de construction, en provenance de Sandiara, aurait perdu le contrôle à la suite d’une défaillance mécanique. L’engin a alors percuté de plein fouet le minibus qui venait de Thiadiaye, provoquant une collision frontale meurtrière.