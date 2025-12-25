Menu
Sénégal : 124 ressortissants étrangers refoulés lors d’opérations de contrôle aux frontières


Rédigé le Lundi 29 Décembre 2025 à 13:32 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le cadre du renforcement de la sécurisation des frontières, les autorités sénégalaises ont mené, les 25 et 26 décembre 2025, de vastes opérations de contrôle et de sensibilisation dans les zones frontalières de Moussala, Guémedjé et Fadougou. Ces actions visent à lutter contre l’immigration irrégulière et les activités criminelles transfrontalières.


124 ressortissants étrangers refoulés
À l’issue de ces opérations, 124 personnes ont été refoulées pour défaut de documents réglementaires.

La répartition par nationalité est la suivante :
72 Maliens
28 Burkinabés
17 Guinéens
5 Nigériens
2 Nigérians
 
Ces ressortissants étrangers ne disposaient pas de passeports, visas ou autorisations nécessaires pour séjourner sur le territoire sénégalais, selon le communiqué officiel des forces de sécurité.
 
Sensibilisation et coopération avec les populations locales
Outre les contrôles, les autorités ont organisé des séances de sensibilisation avec les populations locales, en collaboration avec les chefs de village et leurs représentants. Les discussions ont porté sur :
La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent
La criminalité transfrontalière
La traite des personnes et l’immigration irrégulière
Les habitants ont été invités à coopérer étroitement avec les forces de sécurité pour renforcer la protection des zones frontalières et prévenir les activités criminelles.
 
Réactions des populations locales
Les habitants des villages frontaliers ont salué ces initiatives, tout en soulignant certains défis persistants, notamment :
La mauvaise couverture téléphonique
L’état des routes, limitant le développement économique et la mobilité
 
Ces opérations s’inscrivent dans une politique nationale de contrôle et de sécurisation des frontières, visant à protéger le territoire sénégalais et à encadrer le séjour des étrangers sur le sol national.


Lat Soukabé Fall

