Sénégal : 124 ressortissants étrangers refoulés lors d’opérations de contrôle aux frontières

À l’issue de ces opérations, 124 personnes ont été refoulées pour défaut de documents réglementaires.



La répartition par nationalité est la suivante :

72 Maliens

28 Burkinabés

17 Guinéens

5 Nigériens

2 Nigérians



Ces ressortissants étrangers ne disposaient pas de passeports, visas ou autorisations nécessaires pour séjourner sur le territoire sénégalais, selon le communiqué officiel des forces de sécurité.



Sensibilisation et coopération avec les populations locales

Outre les contrôles, les autorités ont organisé des séances de sensibilisation avec les populations locales, en collaboration avec les chefs de village et leurs représentants. Les discussions ont porté sur :

La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent

La criminalité transfrontalière

La traite des personnes et l’immigration irrégulière

Les habitants ont été invités à coopérer étroitement avec les forces de sécurité pour renforcer la protection des zones frontalières et prévenir les activités criminelles.



Réactions des populations locales

Les habitants des villages frontaliers ont salué ces initiatives, tout en soulignant certains défis persistants, notamment :

La mauvaise couverture téléphonique

L’état des routes, limitant le développement économique et la mobilité



Ces opérations s’inscrivent dans une politique nationale de contrôle et de sécurisation des frontières, visant à protéger le territoire sénégalais et à encadrer le séjour des étrangers sur le sol national.

124 ressortissants étrangers refoulés