CAN 2025 : le Sénégal joue gros face au Bénin lors de la dernière journée





Le Sénégal s’apprête à disputer un match décisif contre le Bénin ce mercredi à 19h, dans le cadre de la dernière journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. À la veille de cette rencontre déterminante, le sélectionneur national, Pape Thiaw, a affiché un discours à la fois calme, rigoureux et respectueux de l’adversaire.



Face à la presse, le technicien sénégalais a mis en avant le travail effectué en amont par son groupe. Il a expliqué que la préparation s’est faite avec sérieux, en mettant l’accent sur l’analyse approfondie du jeu béninois, de ses points forts comme de ses faiblesses potentielles. Selon lui, l’adversaire dispose des qualités nécessaires pour poser des problèmes.



Interrogé sur le statut de favori souvent attribué aux Lions, Pape Thiaw a tenu à rappeler la réalité du terrain. Tout en assumant cette étiquette, il a insisté sur le fait que la CAN demeure une compétition exigeante, où aucune rencontre ne se gagne à l’avance. Il a ainsi appelé ses joueurs à rester concentrés et humbles.



Le sélectionneur a également souligné l’importance du respect strict du plan de jeu et de l’investissement collectif. Il estime que si l’équipe se montre disciplinée et engagée, elle dispose de réelles chances de s’imposer, tout en avertissant qu’un match de haut niveau sera nécessaire pour atteindre cet objectif.



Avec l’ambition de terminer la phase de groupes sur une bonne note, les Lions du Sénégal abordent ce rendez-vous avec détermination. L’objectif est clair : décrocher la victoire tout en restant fidèles aux principes de travail, de respect et d’esprit d’équipe qui guident le groupe.



Le coup d’envoi est prévu ce mercredi à 19h pour un affrontement décisif, très attendu par l’équipe sénégalaise et ses supporters.

