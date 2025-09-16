Tragédie à Ouakam : un camion sans frein fauche mortellement un livreur à moto

Selon des témoins interrogés par la presse locale, un camion en panne de freins a percuté de plein fouet un livreur à moto, âgé d’une trentaine d’années. La victime est décédée sur le coup.



Craignant la colère de la foule, le chauffeur du poids lourd a d’abord pris la fuite avant de se livrer de lui-même à la Brigade territoriale de gendarmerie de Ouakam, où il a reconnu son implication dans l’accident.



Les sapeurs-pompiers ont procédé aux constats d’usage et acheminé la dépouille du livreur à la morgue de l’Hôpital principal de Dakar. Le conducteur, quant à lui, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation.



Une enquête est ouverte afin de déterminer les causes exactes de la défaillance mécanique et d’éventuelles responsabilités liées à l’entretien du véhicule.

