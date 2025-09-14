Menu
Tragédie à Guédiawaye : une fillette de 4 ans perd la vie dans un accident de la route


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 11:14 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Cité Alioune Sow, à Guédiawaye, a été frappée par un drame d’une rare violence ce vendredi 12 septembre 2025, aux environs de 18h45. S. Sow, une fillette âgée de seulement quatre ans, a été percutée par une Toyota conduite par D. S. Diouf, un habitant du quartier.


Selon des témoins, l’enfant jouait non loin de la chaussée lorsque le véhicule, qui circulait à vive allure selon certains, l’a fauchée brutalement. L’impact a été tel que les cris ont immédiatement alerté les riverains, plongés dans la stupeur. Son père, le marabout Hamidou Sow, n’a pas attendu l’arrivée des secours et a pris sa fille dans ses bras pour la conduire en urgence à l’hôpital Dalal Jamm. Malheureusement, malgré la rapidité de son geste désespéré, les médecins n’ont pu que constater le décès de la fillette.

Dans le quartier, l’émotion est immense. Les voisins, choqués, décrivent une scène insoutenable. Beaucoup peinent à trouver les mots face à la douleur d’un père qui venait de perdre son enfant sous ses yeux. « Nous avons tous vu l’horreur, c’est une blessure qui restera longtemps », confie une habitante, encore bouleversée.

Fait marquant, malgré l’ampleur de la tragédie, la famille a exprimé publiquement son pardon envers le conducteur. Un geste rare, salué par plusieurs habitants comme un acte de grandeur et de foi. Mais la procédure judiciaire, elle, suit son cours. Le conducteur D. S. Diouf a été interpellé par la police et placé en garde à vue pour homicide involontaire.

Une reconstitution des faits est prévue dans les prochains jours afin de déterminer avec précision les circonstances de l’accident : vitesse, visibilité, état de la route et éventuelles responsabilités.

En attendant, la Cité Alioune Sow reste plongée dans le deuil. La disparition soudaine de la petite S. Sow rappelle une nouvelle fois la vulnérabilité des enfants face aux dangers de la route, et relance les appels à plus de vigilance et de mesures de sécurité dans les quartiers résidentiels.



Lat Soukabé Fall

