Trafic de faux documents : un ancien militaire démantèle un réseau qui frappait l’état civil sénégalais

Lorsque Barry le retrouve deux ans plus tard, il alerte discrètement la police. Les forces de l’ordre procèdent à l’arrestation du suspect, domicilié à Petit Mbao.

Un véritable “centre d’état civil ambulant”

La fouille du sac d’Ibrahima F. révèle l’ampleur du trafic :

162 extraits de naissance, dont la majorité à connotation étrangère

32 copies d’identité

8 certificats de nationalité

10 certificats de résidence

2 passeports

11 cartes d’identité

9 récépissés

Lors de son interrogatoire, l’ancien militaire a avoué l’ensemble de ses activités frauduleuses et détaillé son mode opératoire : il ciblait principalement une clientèle venue de la sous-région, à qui il proposait l’obtention de documents sénégalais contrefaits. Il a également indiqué que son principal complice opérait depuis l’étranger.

Une perquisition à son domicile de Sicap Mbao a permis de saisir une dizaine d’autres extraits de naissance. L’arrestation d’Ibrahima F. a également incité plusieurs victimes du réseau à se constituer partie civile ou à déposer plainte.

Selon L’Observateur, l’arrestation remonte à vendredi dernier. La chute d’Ibrahima F. a été provoquée par l’une de ses victimes, Amadou Barry, qui l’a aperçu près du rond-point de l’Unité 26 des Parcelles Assainies. Deux ans auparavant, Barry avait versé 35 000 francs CFA à Ibrahima F., en échange de la promesse d’obtenir un extrait de naissance sénégalais. L’argent encaissé, l’ancien militaire avait disparu sans honorer son engagement.